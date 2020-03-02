Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики серьезно изучает информацию, распространяемую в прессе и поступающую от граждан в связи с угрозой коронавируса, оперативно реагирует на нее.

Об этом АПА сообщили в Оперативном Штабе при Кабмине.

Видеоматериал, распространенный в социальных сетях 1 марта, на котором врачи в спецодежде изображены недалеко от станции метро «Ичеришехер», был снят при взятии под контроль на основании информации граждан человека, у которого имеются подозрения на заболевание.

«Любого человека, которого берут под наблюдение в связи с подозрением на коронавирус или любого обратившегося в скорую помощь отправляют в больницу именно врачи в такой одежде. Эти кадры не говорят о выявлении в городе нового больного коронавирусом, а являются составной частью профилактических мероприятий.

В случае выявления в стране новых случаев заражения коронавирусом общественность будет проинформирована.

Мы еще раз просим граждан не создавать искусственный ажиотаж и отслеживать информацию, распространяемую официальными источниками».

Minval.az