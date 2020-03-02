ВВС Турции нанесли новый удар по сирийским войскам. Примерно в 40 км на юг от города Идлиб в Сирии турецкие ударные дроны атаковали очередную колонну военной техники войск президента Башара Асада. Ролик опубликовал ресурс ClashReport.

Как пишет источник, конвой из танков и бронемашин режима «был полностью уничтожен» под селом Шейх-Мустафа в районе Мааррет-эн-Нууман.

По данным проживающего в Лондоне правозащитника Осамы Али Сулейман (стоит за проектом «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека»), который в своих сообщениях ссылается на информаторов в Сирии, «19 сирийских солдат были убиты в результате ударов турецких беспилотников по Идлибу».

Minval.az