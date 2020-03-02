Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 марта посетил новый парк, куда перенесен памятник Хатаи.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 марта посетил новый парк, куда перенесен памятник Хатаи.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/03/02 13:49
Раздел: Азербайджан
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