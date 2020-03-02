В Азербайджан привезут оборудование и лекарства из Китая и Германии для лечения коронавируса.

Об этом, как сообщает Sputnik Азербайджан, говорится в данных оперативного штаба при Кабинете министров.

Кабмин принял постановление о выделении Резервному фонду 10 миллионов манатов, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2020 год для приобретения лекарственных средств и медицинских принадлежностей. Постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Министерству финансов поручено обеспечить надлежащее распределение выделенных средств.

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