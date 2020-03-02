Великое национальное собрание (парламент) Турции обсудит ситуацию в сирийском Идлибе в ходе закрытого заседания, запланированного на 3 марта.

Закрытые слушания состоятся по инициативе правящей Партии справедливости и развития (ПСР), передает агентство «Анадолу» .

С докладами об обстановке в Идлибе выступят министр национальной обороны Хулуси Акар и глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Свою оценку событиям на северо-западе Сирии дадут также представители политических партий, представленных в парламенте.

В заседании примет участие вице-президент Турции Фуат Октай.

Minval.az