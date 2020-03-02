Дубайская авиакомпания «Emirates» ограничила пассажирам из Азербайджана перелеты в Саудовскую Аравию в рамках ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщают иностранные СМИ. .

Отмечается, что ограничение вступило в силу с 27 февраля.

Ограничения распространяется на имеющих туристические визы граждан Китая и ЮАР (Гонконг и Макао), Ирана, Италии, Кореи, Японии, Таиланда, Малайзии, Индонезии, Пакистана, Афганистана, Филиппин, Сингапура, Индии, Ливана, Сирии, Йемена, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Сомали и Вьетнама.

Уточняется, что все, кого затронули эти изменения, могут обратиться в турагентства либо офисы «Emirates» для возмещения или перебронирования билетов.

Minval.az