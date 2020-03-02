Индия заключила оборонное соглашение на поставку четырех радаров местного производства «Swathi» в Армению.

Как отмечает индийское издание «Times Now», радиолокационная система разработана государственной лабораторией оборонных исследований и разработок (DRDO), базирующейся в Бенгалуру, и лабораторией развития электроники и радиолокации (LRDE) и производится компанией Bharat Electronics Limited (BEL).

«Русаринфо» отмечает, что Армения выбирала индийскую радиолокационную систему после проведения подробных испытаний систем, предложенных Россией и Польшей.

Minval.az