В Баку разоблачена очередная преступная группировка, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками задержали в Низаминском районе столицы Физули Гараева. В ходе обыска при нем было обнаружено и изъято 4,311 гр героина.

В показаниях Ф.Гараев отметил, что приобрел героин у знакомого – жителя Низаминского района Вахиба. Сотрудники Главного управления задержали и этого человека – жителя Физулинского района Вахиба Новрузова. Во время обыска при нем было обнаружено и изъято 23,625 гр героина. В показаниях В.Новрузов отметил, что приобрел наркотики с целью продажи у Гюндуза Расулова.

В ходе оперативных мероприятий был задержан и передан следствию и житель Джебраильского района, ранее судимый Гюндуз Расулов. В момент задержания при нем были обнаружены и изъяты 250,42 гр героина и 1,974 гр психотропного вещества метамфетамина, электронные весы, а в его доме на территории Низаминского района столицы более 2 кг героина.

По факту возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Minval.az