1 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Северо-западный ветер днем усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-7, днем 8-11, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана в течение дня местами возможны дожди, в горных районах снег, в некоторых северных районах интенсивный. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-9, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.

Minval.az