Греческие пограничники применили слезоточивый газ, чтобы остановить группу из нескольких сотен мигрантов, пытавшихся попасть на территорию ЕС со стороны северо-восточной границы с Турцией, которая сейчас полностью открыта — турецкие пограничники покинули свои КПП.

Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара не может далее сдерживать новые волны беженцев из Сирии и позволит им направиться в Европу.

Minval.az