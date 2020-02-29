Греческие пограничники применили слезоточивый газ, чтобы остановить группу из нескольких сотен мигрантов, пытавшихся попасть на территорию ЕС со стороны северо-восточной границы с Турцией, которая сейчас полностью открыта — турецкие пограничники покинули свои КПП.

Турки открыли границу с Грецией и сотни сирийских беженцев кинулись на прорыв границы с ЕС. Греки, обороняясь, применяют слезоточивый газ pic.twitter.com/8z8JjuwbkD — Roustem Adagamov (@adagamov) February 29, 2020

Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара не может далее сдерживать новые волны беженцев из Сирии и позволит им направиться в Европу.

Minval.az