Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтверждает первый случай заражения коронавирусом (COVID-19) в Азербайджане.

Об этом говорится в сообщении представительства ВОЗ в Азербайджане.

«ВОЗ тесно сотрудничает с местными учреждениями здравоохранения в связи с ответными мерами против новой эпидемии коронавируса. Мы рекомендуем вам получать информацию о новой эпидемии коронавируса на официальном сайте ВОЗ и на ее страницах в социальных сетях, в том числе в официальных структурах Азербайджана, и не впадать в панику», — отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджана подтвердил первый факт заражения в Азербайджане коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Minval.az