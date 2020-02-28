Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает в пятницу участие в VI-ом министерском заседании Консультативного совета по проекту создания Южного газового коридора.

На первой сессии обсуждается работа, проделанная по всем сегментам проекта «Южный газовый коридор». Вторая сессия пройдет под модераторством министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и включает выступления представителей стран, заинтересованных в участии в этом проекте.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Стоимость проекта оценивается в $38 млрд, передает «Интерфакс».

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в IV-ом квартале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Minval.az