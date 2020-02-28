МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции.

«Глубоко опечалены известием о гибели турецких солдат в Идлибе. Выражаем соболезнования семьям погибших и всему турецкому народу», — говорится в сообщении на странице МИД в Twitter.

Minval.az