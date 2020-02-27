Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Национального плана деятельности на 2020-2022 гг. по поощрению открытого правительства».
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Национального плана деятельности на 2020-2022 гг. по поощрению открытого правительства».
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/02/27 15:59
Раздел: Азербайджан
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