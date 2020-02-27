26 февраля в Кишиневе при организационной поддержке Посольства Азербайджана и Конгресса азербайджанцев Молдовы состоялась конференция, посвященная 28-й годовщине Ходжалинского геноцида. В мероприятии, впервые проведенном в Музее истории Молдовы приняли участие члены правительства Молдовы, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, историки, представители СМИ, азербайджанские и турецкие студенты, азербайджанцы, проживающие в Молдове.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память жертв трагедии. После участникам и гостям мероприятия был показан документальный фильм “Ходжалы-темная ночь”, повествующий о событиях той кровавой ночи.

Председатель Общественного объединения “Признание армянской агрессии”, исследователь-журналист, уроженка Ходжалы Сария Муслимкызы рассказала присутствующим о страшных событиях той ночи, свидетелем которых она стала. Кроме этого, С.Муслимкызы презентовала свою книгу “Они никогда не вырастут”, в которой повествуется о трагичной жизни убитых в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992-го года 63 детях.

Директор Агенства по Межэтническим Отношениям Молдовы Николай Редице в своем выступлении отметил, что трагедия в Ходжалы стоит в одном ряду с самыми трагичными страницами истории человечества. Он подчеркнул, что люди совершившие геноцид в Ходжалы должны быть наказаны.

Доктор исторических наук Руслан Шевченко рассказал присутствующим, что за резней в Ходжалы стояло военно-политическое руководство Армении, трагедия в Ходжалы была частью политики систематической этнической чистки азербайджанцев со стороны Армении. Он отметил, что виновные в этой трагедии ответят перед судом истории и выразил надежду, что справедливость в отношении Ходжалы восторжествует.

Временный поверенный Посольства Турции в Молдове Эсра Шан отметила, что Турция разделяет боль братского азербайджанского народа. Она отметила, что Ходжалинская трагедия, это событие из которого человечество должно извлечь уроки, для предотвращения подобного в будущем. Она подчеркнула важность признания Ходжалы мировым сообществом, которое должно дать правильную политику-правовую оценку событиям в Ходжалы. Турецкий дипломат напомнила, что еще в начале ХХ века армяне попытались подобное совершить с турецким народом, и позже попытались развить свои безосновательные претензии относительно так называемого геноцида.

Председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Гейбат Маджидов в своем выступлении назвал Ходжалы одним из страшных страниц Азербайджанской истории. Он отметил, что миссия азербайджанской диаспоры за рубежом заключается в распространении и пропаганде трагедии Ходжалы, которая отражает истинное лицо армянского фашизма.

Руководитель Бакинского центра мультикультурализма в Молдове Аурелия Григориу отметила, что требования «Справедливость для Ходжалы» сегодня звучит со всех трибун мира. Она подчеркнула, что Молдова разделяет боль азербайджанского народа в связи с Ходжалинской трагедией.

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов в своем выступлении рассказал присутствующим о трагедии в Ходжалы. Посол отметил, что бывший президент Армении Серж Саргсян, не стесняясь хвастался резней, учиненной в Ходжалы. Дипломат рассказал присутствющим, что в своем интервью британскому журналисту Томасу де Валу Саргсян даже признался, что стереотип азербайджанцев того, что “армяне не могут поднять руки в отношении мирного населения” был сломлен армянами в Ходжалы. Он рассказал о жестокости, учиненной армянами в отношении мирных азербайджанцев: “Люди, вынуждены были бежать от армянских палачей в холодную февральскую ночь в леса, в горы, но даже там их настигали вооруженные армянские подразделения и беспощадно расправлялись с ними. Их убивали только за то, что они являлись азербайджанцами”.

Г.Османов отметил, что еще с концов 1980-х годов Армения несет ответственность за открытую поддержку агрессивного сепаратизма и терроризма в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Именно благодаря этой политике 20% территорий Азербайджана были оккупированы Арменией, а свыше 1 миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих земель и оказались беженцами.

Посол подчеркнул большую роль кампании «Справедливость Ходжалы», начатую по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой в 2008-м году в деле пропаганды и распространения правдивой информации о событиях в Ходжалы для того, чтобы этим событиям была дана справедливая политико-правовая оценка со стороны мирового сообщества.

Также дипломат коснулся вопроса мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Он подчеркнул, что Азербайджан, основываясь на нормах и принципах международного права под руководством президента Ильхама Алиева добился значительных успехов на международных площадках.

Дипломат обратился к представителям диаспоры, а также к азербайджанской молодежи и призвал их быть активными и инициативными в вопросе пропаганды правды о Ходжалы.

В конце на мероприятии выступили активисты азербайджанской диаспоры Молдовы. В их числе Мухариб Аллахвердиев и Мариф Рагимов отметили важность признания странами мира, в том числе Молдовой Ходжалинского геноцида.

Затем были объявлены и награждены победители конкурса картин “Нельзя забыть Ходжалы”.

Кроме этого, в голубом зале Национального Музея Истории Молдовы была организована фото выставка и выставка книг, посвященных Ходжалинской трагедии.

Мероприятие было широко освещено в местных СМИ.

Minval.az