26 февраля в Киеве протестовали медицинские работники, которые требовали прекратить закрытие больниц, сокращение персонала и не урезать зарплаты врачам.

Как сообщает «Обозреватель», в акции приняли участие около 100 человек. Они собрались на Майдане Незалежности, затем продолжили акцию возле Кабинета Министров, а завершили ее возле Офиса президента. Протестующие опасаются, что в результате оптимизации будут закрыты противотуберкулезные диспансеры, а обслуживать таких больных будут семейные врачи, пишет «Страна».

Участники акции держали плакаты «Непродуманная медицинская реформа – это геноцид украинского народа», «Осторожно! Туберкулез», «Мы хотим работать в своей стране», «Мы не рабы», «Остановите убийственную реформу медицины» и другие.

Фотографии с акции опубликовало агентство EPA.

Minval.az