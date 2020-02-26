В ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 25 февраля были обсуждены ограничения в движении грузовых транспортных средств и граждан на границе Турции в направлении Нахчыванской АР.

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы, в связи со сложившейся ситуацией президент Ильхам Алиев поднял этот вопрос на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции дал поручения соответствующим госструктурам своей страны о восстановлении грузовых транспортных перевозок через погранично-пропускной пункт Турции «Дилуджу» в направлении погранично-пропускного пункта «Садарак» Нахчыванской АР Азербайджана, и сегодня с 15:10 движение грузовых транспортных средств в данном направлении было восстановлено.

Minval.az