В связи с угрозой распространения коронавируса в Азербайджане при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) создана рабочая группа по особым инфекционным заболеваниям, в которой будут представлены командированные в Азербайджан эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщила Sputnik заведующая отделом профилактики и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Гараева указала, что в целях предотвращения распространения на территории Азербайджана опасного вируса 30 января текущего года был подготовлен специальный план действий. В настоящее время предпринимаются все необходимые меры, в том числе на контрольно-пропускных пунктах, а также находящихся вблизи к ним районах.

«Граждане с подозрением на коронавирус были госпитализированы в этих районах», — отметила она. Проведенные обследования и анализы не подтвердили наличие у них опасного вируса.

В то же время Гараева сообщила, что в настоящее время изучаются все последние наработки по выявлению и обследованию коронавируса. Все медицинские учреждения республики обеспечены специальными дезинфицирующими средствами, а бригады скорой медицинской помощи 103 и 113 – индивидуальными средствами защиты. Населению тем временем рекомендовано не посещать без особой необходимости Иран.

Minval.az