Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, президент Азербайджана поздравил турецкого коллегу с днем рождения,

пожелав ему крепкого здоровья и успехов в деятельности во имя благополучия турецкого народа.

В свою очередь президент Турции поблагодарил президента Ильхама Алиева за оказанное внимание и поздравления.

Главы государств коснулись важности прошедшего вчера в Баку заседания азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня, выразили уверенность в дальнейшем развитии дружеских и братских отношений между нашими странами.

Minval.az