«Минская группа ОБСЕ не проявляет искренности в урегулировании нагорно-карабахского конфликта».

Как сообщает АПА, об этом сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в заявлении для печати после VIII заседания азербайджано-турецкого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня в Баку.

Президент Турции подчеркнул, что Турция всегда поддерживает Азербайджан в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и сказал, что завтра будет отмечена 28-я годовщина Ходжалинского геноцида: «В Ходжалы совершена одна из величайших трагедий 20 века, при этом были убиты старики, женщины. Мы не забыли и не забудем Ходжалинский геноцид, вписавшийся черными буквами в историю. Мы еще раз проклинаем массовое убийство, совершенное в Ходжалы».

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