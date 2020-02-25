«Азербайджан во всех вопросах на международной арене всегда поддерживает правое дело Турции. Не было и я уверен не будет такого вопроса, где бы Азербайджан не оказывал поддержку Турции».

Как сообщает АПА, об этом сегодня в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для печати после VIII заседания азербайджано-турецкого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Глава государства сказал, что азербайджанское государство и азербайджанский народ однозначно находятся рядом с турецким государством и турецким народом в процессах, происходящих в настоящее время в регионе: «Наше единство вечно. На этом прочном фундаменте мы строим свое будущее. Поэтому VIII заседание азербайджано-турецкого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня имеет особое значение. Потому что близкие друг к другу в мировом масштабе страны сегодня приняли решение о своих будущих деловых союзах, сотрудничестве».

Minval.az