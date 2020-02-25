«Гражданам Азербайджана желательно повременить с посещением святынь в Иране по причине выявленного в этой стране коронавируса».

Об этом АПА сообщила заместитель генерального директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Афаг Алиева.

Она отметила, что если нет необходимости, поездки рекомендуется отложить:

«Как нам известно, святыни есть не только в Куме, но и в других провинциях Ирана. В Иране в настоящее время зафиксирован коронавирус, они сами это подтверждают. По этой причине ехать туда нежелательно».

Minval.az