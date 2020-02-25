В одном из районов Азербайджана ребенку отрезали половой орган во время обрезания. Как сообщает портал Medicina.az, врачи ничего не смогли сделать и посоветовали отвезти пятилетнего ребенка в Баку.

Родители мальчика поместили ампутированную часть полового органа в лед и привезли малыша в одну из клиник Баку, где хирург Тогрул Омаров немедленно провел операцию.

Как сообщил доктор Т.Омаров, в ходе неудачной процедуры врач ампутировал мальчику верхнюю часть полового органа. К счастью, родители сделали все правильно и успели вовремя привезти мальчика в Баку, где ампутированная часть была успешно пришита хирургом, который смог восстановить все вены и нервные окончания. Он также отметил, что спустя 15 дней после операции ребенка выписали домой, его состояние оценивалось как нормальное. Пришитая часть прижилась на 70 %. После того, как пораженные некрозом части отпадут, будет проводится медикаментозное лечение.

Однако при неудачной процедуре обрезания был также поврежден мочеиспускательный канал, и через полгода будет необходимо провести еще одну операцию. Но в целом прогнозы на будущее у этого малыша положительные.

Minval.az