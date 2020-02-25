Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан.
В международном аэропорту Гейдар Алиев президента Турции встретили первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов и другие официальные лица.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан.
В международном аэропорту Гейдар Алиев президента Турции встретили первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов и другие официальные лица.
Дата: 2020/02/25 13:33
Раздел: Азербайджан
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