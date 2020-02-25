«От ПЕА баллотировались в депутаты на выборах 123 человека, а 236 человек выдвинули свои кандидатуры вне партийного списка, воспользовавшись своим правом».

Об этом АПА заявил заместитель исполнительного секретаря Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

По его словам, из них 101 человек после выдвижения кандидатов от партии отозвали свои кандидатуры, а со 135 людьми были проведены беседы: «В Уставе партии отмечено, что нужно с уважением относиться к решениям партии. Члены партии должны принимать решения, принятые руководящими органами. Но 135 человек не согласились с этим требованием, поэтому были исключены из партии. Им объяснили, что все силы партии мобилизованы на поддержку выдвинутых ею кандидатов. Когда от одной партии баллотируются два кандидата, возникает замешательство среди избирателей. Поэтому этих лиц исключили из рядов партии. Многие из них раскаялись и обращаются к нам. Решение по поводу них примут организации и Контрольно-ревизионный комитет».

Minval.az