Президент Ильхам Алиев поздравил эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха по случаю национального праздника страны.

В письме говорится: «Ваше величество,

Передаю Вам и в Вашем лице дружественному народу Кувейта самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны.

Уверен, что развитие азербайджано-кувейтских отношений и впредь будет служить укреплению дружбы и сотрудничества между нашими народами.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, Вашему народу – постоянного мира и благосостояния».

Minval.az