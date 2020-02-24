25 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в некоторых местах туман. Вечером местами возможен дождь. Временами усиливающийся юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана в течение дня временами ожидаются дожди, в горных районах снег, в некоторых северных и восточных районах интенсивного характера. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 3-7, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью -2-+3, днем 3-6 градусов тепла.

Minval.az