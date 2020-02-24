Глава Чечни Рамзан Кадыров 23 февраля, в годовщину начала депортации в 1944 году чеченцев и ингушей в Сибирь и Казахстан, заявил, что та кампания властей была исключительно репрессивной.

«По приказу проклятого Иосифа Сталина … народы подверглись жестоким и бесчеловечным репрессиям», — написал Кадыров в соцсети.

Он добавил, что за прошедшие с того момента годы «абсолютно никаких причин» для таких мер не было обнаружено.

Кадыров указал, что обвинения в сотрудничестве с нацистами были голословными, что подтверждает тот факт, что «ни один квадратный метр нашей земли не был захвачен». Он напомнил, что 50 тысяч чеченцев участвовали в битве за Сталинград, добровольцами пошли около 20 тысяч уроженцев республики.

Minval.az