Президент России Владимир Путин ежедневно тренируется, занимается самбо, хоккеем, плаванием и фитнесом, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

По словам Пескова, президент продолжает тренировки по самбо, однако сомневается, что Путину часто удается это делать.

«Тем более что в его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое изрядное место», — рассказал спикер Кремля.

Он добавил, что Путин «поддерживает себя в форме и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего фитнеса».

«Это у него ежедневная практика», — добавил Песков.

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