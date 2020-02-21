Сеть 4G мобильного оператора связи Азербайджана «Azercell Telekom» LTE полностью охватит Бакинский метрополитен.

Об этом на конференции, посвященной итогам 2019 года компании «Azercell Telekom», сказал президент компании Вахид Мурсалиев, сообщает АПА.

По его словам, сеть будет охватывать все станции и туннели.

Он также сказал, что в настоящее время станция LTE создана на станции «Эльмляр Академиясы» и в текущем году сеть поэтапно будет расширяться: «В настоящее время мы серьезно заняты тем, чтобы сеть 4G была установлена не только на платформах, но и в туннелях».

Minval.az