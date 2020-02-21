Сотрудники Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов на территории прибрежной зоны Абшеронского полуострова провели очередной мониторинг, были взяты пробы морской воды, проведены микробиологические анализы.

Как сообщили в Министерстве, по результатам мониторингов, стоки, которые больше всего загрязняют Каспий, формируются на территории Сураханского района.

Сотрудница Управления Нармин Бабашова сказала, что образующиеся на территории района сточные воды по нескольким стокам, в том числе и по Абшеронскому магистральному каналу, без очищения стекают в море, передает АПА.

Еще одной зоной, загрязняющей воды Каспия, является прибрежная полоса поселка Г.З.Тагиева в Сумгайыте.

По словам Н.Бабашовой, в связи с этим руководителям предприятий и организаций, действующих на указанных территориях, было сделано очередное предупреждение в связи с установкой очистительных установок, а также были направлены уведомительные письма.

Minval.az