Премьер-министр Армении Никол Пашинян свою недавнюю встречу в Мюнхене с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым считает переломной. Об этом он заявил в ходе интервью на Общественном телевидении Армении.

«С мая 2018 года Баку пытается убедить международное сообщество в том, что у Армении якобы деструктивная позиция в вопросе Карабаха. А наш диалог с Алиевым на глазах международного сообщества продемонстрировал прямо противоположное: в карабахском вопросе у Азербайджана деструктивный, в том числе достигающий степени расизма подход», — важно сказал премьер страны–агрессора.

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По его словам, после этой встречи формируется новое содержание карабахского вопроса, которое он условно называет «мюнхенскими принципами».

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«Я заявлял и повторю еще раз: Карабах не может уступить свою безопасность, нет даже индивида, готового поступиться своей безопасностью», — сказал премьер.

Далее он отметил, что «ни о каких территориальных уступках речи не идет, поскольку нет вопроса территорий, есть вопрос безопасности». «Вокруг этого вопроса мы и готовы вести переговоры», — сказал Пашинян.

В минувшую субботу на обсуждениях урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан никогда не терял надежду на то, что благодаря переговорам можно вернуть территории.

«Но, если из-за действий армянской стороны переговоры будут сорваны, то последуют ответные действия», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Minval.az