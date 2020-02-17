Никол Пашинян, премьер-министр Армении, после оглушительного поражения на мюнхенских дебатах решил взять реванш и опубликовал на своей странице в Фейсбуке нечто, что сам развал «Мюнхенскими принципами».

1. Нагорный Карабах обрел независимость так же, как и Азербайджан.

2. Нагорный Карабах является стороной конфликта и переговоров, без переговоров с ним невозможно решить конфликт.

3. Нет территорий, есть безопасность: Нагорный Карабах не может уступить свою безопасность.

4. Невозможно решить конфликт одним или двумя действиями: в переговорном процессе нужны «микрореволюции», затем «миниреволюции», затем прорывы.

5. Любое решение проблемы должно быть приемлемым для народа Армении, народа Карабаха и народа Азербайджана, и Армения и Карабах готовы приложить серьезные усилия для поиска такого решения. Азербайджан также должен продемонстрировать такую готовность.

6. Нагорно-карабахский вопрос не имеет военного решения. Если кто-то скажет, что вопрос имеет военное решение, то народ Карабаха скажет, что он давно был решен.

И, возможно, на волне критики, которой подвергли «народного премьера» после его мюнхенского провала, Никол Воваевич рассчитывал как минимум на «бурные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию».

Но не вышло. В Иреване не щадят самолюбия премьера и заявляют, что «впервые столь наглядно на внешней арене проявились ужасающая и опаснейшая для государства политическая, правовая и интеллектуальная нагота и убожество Пашиняна», который на фоне уверенного и напористого Ильхама Алиева «выглядел просто жалким и беспомощным подобием главы государства».

Но куда важнее другое. Пашиняна уже обвинили в «мюнхенском сговоре». К вящему возмущению местных «профессиональных патриотов», Никол Пашинян ни разу не употребил название «Республика Арцах» или «Нагорно-Карабахская республика» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az), не использовал применительно к этому незаконному образованию слова «государство», в записи Пашиняна нет ни единого слова о «праве на самоопределение» или необходимости международного признания независимости «Республики Арцах». В Иреване возмущаются: «6. В записи Пашиняна ни разу не отмечена необходимость решения вопроса статуса «Арцаха» как первоочередного и важнейшего для армянской стороны» и даже «ни разу не упомянут важнейший для армянской стороны постулат: «Арцах» ни при каких обстоятельствах не может быть в составе Азербайджана». Никол Воваевич — какое неслыханное дело! — после полученного «отлупа» по Ходжалинскому геноциду не рискнул обвинять Азербайджан в «армянофобии» и «геноциде». Не стал он обращаться к теме «прав армянских беженцев» (по всей видимости, выводы из заявления президента Азербайджана о сотнях тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении, Пашинян все же сделал). Главную гордость Пашиняна — тезис, что «решение вопроса должно быть приемлемым для народа Армении, народа Карабаха, народа Азербайджана» назвали «абсурднейшим». И вообще, по мнению местных экспертов, Пашинян «честно, не скрывая и не таясь, преподносит обществу то, чего, по сути дела, добивается его правительство на переговорах. И доказывает, что правы были те, кто с первого же дня считал, что главной целью его привода к власти в Армении было решение вопроса «Арцаха» в интересах Азербайджана и Турции, а также стоящих за ними нефтяных корпораций. То, что не удалось Тер-Петросяну в 90-х, возложено ныне на Никола Пашиняна. Именно об этом в первую очередь красноречиво свидетельствуют его «мюнхенские принципы»».

Можно отмахнуться и сказать, что все это — внутриполитические «разборки». Но речь идет о Карабахе. А разборки эти еще раз продемонстрировали тотальную неспособность армянского политического истэблишмента ни к переговорам, ни даже к восприятию реальной ситуации в регионе.

Соблазнительно, конечно, воодушевившись обвинениями в адрес Пашиняна, будто бы он «решает вопрос Карабаха в интересах Азербайджана, Турции и «нефтяных королей»». Но на деле пашиняновские «мюнхенские тезисы» — это прямой путь к срыву переговоров.

Можно разбирать их по пунктам и напоминать «народному премьеру», что СССР даже на бумаге был договорной федерацией, и у республик было свободное право на выход из него, а вот автономные республики, а тем более области, такого права уже не имели, и обратиться к юристам посерьезнее, чем Юрий Барсегов и его опусы, на которые Никол Воваевич пытался ссылаться. Или старательно и максимально вежливо растолковывать премьер-министру Армении, что уже в 1992 году республики бывшего СССР, включая Азербайджан, были признаны мировым сообществом и вступили в ООН в своих постсоветских границах, и согласно этим границам, Нагорный Карабах — это часть территории Азербайджана. Что никакого «народа Нагорного Карабаха» нет, есть население этого региона, и это две общины — азербайджанская и армянская. Наконец, что касается последнего пункта, то, как бы это помягче, если Армения окончательно сорвет переговоры, то военное решение будет неизбежным, и тут уже пропагандистские штампы в стиле «мы для себя вопрос Карабаха уже решили» мало кого заинтересуют. Наконец, если то, что было изложено Пашиняном, надо понимать как официальную позицию Армении, то это означает, что переговоры с Иреваном попросту бессмысленны. Потому как Никол Воваевич прямо заявляет: покидать захваченные азербайджанские земли, как того требует мировое сообщество, армянская сторона не желает, но при этом хочет получить гарантии, что их оттуда не вышибут военным путем. А этих гарантий не будет. Будет ли война — зависит от поведения армянской стороны.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az