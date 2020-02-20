Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что масштабная кибератака, осуществленная в октябре 2019 года на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, — это проявление гибридной войны со стороны России.

«Осуществив кибератаку на официальный сайт президента Грузии 28 октября 2019 года, Россия напрямую атаковала суверенитет страны и национальную безопасность, чем постаралась парализовать деятельность государственных институтов», — говорится в заявлении президента Грузии.

«Указанная кибератака является грубым нарушением международных норм со стороны России и наглядным проявлением гибридной войны», — цитирует Зурабишвили РИА Новости.

Ранее с аналогичными обвинениями выступил глава МИД Грузии Владимир Константиниди.

Minval.az