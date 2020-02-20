«Некоторые люди распространяют дезинформацию на весь мир».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, комментируя видеокадры, распространенные в связи с избиением наблюдателя Жали Байрамовой на избирательном участке №16 Избирательного округа №76.

Председатель ЦИК отметил, что другая женщина предупреждает наблюдателя, чтобы она не снимала ее: «А эта женщина продолжала съемку. Поэтому произошел инцидент и эти кадры получили распространение. Потом они сообщили на весь мир о том, что эту женщину избили, пожаловались. Это называется распространять дезинформацию на весь мир, так как гражданин имеет право не хотеть, чтобы кто-то снимал его. Женщина, которую снимали, обратилась в правоохранительные органы. Женщину, которую снимала ее, накажут в рамках закона. Поэтому противоположная сторона принимает упредительные меры, распространяет различные кадры о том, что будто бы женщину избили».

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