20 февраля в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась с Дворцом Куиринале в Риме.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента
20 февраля в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась с Дворцом Куиринале в Риме.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента
Дата: 2020/02/20 19:31
Раздел: Азербайджан, Мир
Просмотров:
25
«Некоторые люди распространяют дезинформацию на весь мир».
В ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радиовещание» (AzTV) снят художественный фильм-композиция, посвященный 28-летию Ходжалинского геноцида.
»Самую большую поддержку мусульманской общине Грузии оказывает Азербайджан».
На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение кандидата Рашада Гарибова, баллотировавшегося по Кюрдамирскому избирательному
На сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) рассмотрели обращение кандидатов в депутаты от Зангилан-Губадлинского избирательного округа №125 Фаика Керимова и
Министерство образования и Генеральная прокуратура распространили совместную информацию по факту задержания в Барде директора колледжа.
Ранее Служба госбезопасности Азербайджана провела в Нефтчалинском районе следственно-оперативные мероприятия по задержанию должностных лиц
«Некоторые стараются злоупотреблять неприятными случаями».
В сети появилось архивные видео обращения Горбачова