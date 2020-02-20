Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Таргюль Назаровой, обвиняемой в похищении в Баку трехлетнего ребенка.

Уголовное дело было направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Предварительное рассмотрение дела в производстве судьи Новруза Керимова состоится в ближайшее время, передает Report.

Отметим, что инцидент произошел в июне прошлого года. Трехлетняя Захра Багирзаде пропала без вести в Сабунчинском районе. В день происшествия родители Захры оставили ее на попечение старшего ребенка и пошли на работу. Девочка осталась без присмотра и пропала без вести, выйдя из дома. Спустя два дня ребенка обнаружили в Низаминском районе столицы. При обнаружении ребенка была также задержана подозреваемая в ее похищении жительница Масаллинского района Назарова Таргюль Шюкюр гызы 1980 г.р.

Т.Назаровой инкриминируется статья 144.3 (похищение несовершеннолетнего).

Minval.az