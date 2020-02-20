Считающийся вредным продуктом для сохранения фигуры картофель способствует улучшению показателей здоровья человека. К такому выводу пришли американские ученые из Университета штата Пенсильвания, передает Medical News Bulletin.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого разделили добровольцев на две группы, первая в течение четырех недель должна была питаться гарниром из очищенных зерен, включая рис, а другая – приготовленным на пару или запеченным картофелем.

После окончания исследования ученые измерили у испытуемых маркеры кардиометаболического риска, в том числе уровень глюкозы в плазме крови, холестерин, сывороточный инсулин и артериальное давление.

Выяснилось, что у тех, кто питался картофелем, показатели были лучше, чем у группы, которая ела гарниры из круп.

Minval.az