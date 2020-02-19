Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл с государственным визитом в Италию.

В Международном аэропорту Рима «Фьюмичино» в честь главы Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву в аэропорту встретили руководитель департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Италии Итиго Ламбертини, посол этой страны в Азербайджане Аугусто Массари и другие официальные лица.

Прилетев в Рим, президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил в местном парке «Villa Borghese» памятник гениальному азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева возложили цветы к памятнику.

Minval.az