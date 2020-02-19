В рамках рабочего визита в Брюссель глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров 18 февраля провел встречу с Комиссаром ЕС по соседству и расширению Оливером Вархейли.

В ходе встречи, прошедшей в атмосфере взаимовыгодного партнерства обсудили ход переговоров по проекту нового соглашения между Азербайджаном и ЕС, которое определит правовую базу дальнейшего сотрудничества, передает «Туран».

В этом контексте было затронуто текущее состояние переговоров в области торговли и встреча с Комиссаром ЕС по торговле.

Вархейли отметил важность интенсификации переговоров по проекту нового соглашения.

Он предложил согласовать соглашение к Саммиту «Восточного партнерства», который запланирован на июнь 2020 года в Брюсселе, и парафировать его в рамках этого мероприятия.

В ходе встречи также были обсуждены отношения стратегического партнерства между ЕС и Азербайджаном в энергетической сфере, проекты, осуществляемые Баку для обеспечения энергобезопасности Европы, включая Южный газовый проект и его дальнейшую диверсификацию.

Для обсуждения вопросов расширения сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате Мамедъяров пригласил Вархейли совершить визит в Азербайджан.

Приглашение с благодарностью было принято.

Minval.az