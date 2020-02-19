В Сирии тридцатидвухлетний отец решил помочь своей трёхлетней дочери справиться со страхом, который она испытывает при звуке бомбёжек или артиллерийского обстрела.

Раньше каждый раз, услышав близкие разрывы, ребёнок начинал плакать и долго не мог успокоиться, пишет «Большая Азия».

Абдулла Мухаммад сумел убедить малышку, что взрывы бомб не могут причинить ей вреда и что это всего лишь фейерверк, поэтому надо не плакать, а… смеяться. Теперь Сальва больше не боится – она верит, что никакой войны нет, и что скоро они с папой смогут вернуться домой и будут жить долго и счастливо.

Мухаммад – беженец из города Саракиб, расположенного в провинции Идлиб, на северо-западе Сирии. В настоящее время он, его жена и его дочь нашли пристанище в доме друзей в соседнем городе Сармада, неподалёку от турецкой границы.

Minval.az