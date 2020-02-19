Определенная часть обращений, поступивших в 2019 году в Администрацию президента, была связана с деятельностью правоохранительных и судебных органов.

Об этом говорится в опубликованной в официальной прессе статье «Глубокие реформы президента Азербайджана вселяют большую уверенность в решении вопросов, затрагиваемых в обращениях граждан» заведующего отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Сулеймана Исмаилова, передает АПА.

Относительно больше жалоб в связи с деятельностью полиции поступило из Хазарского, Наримановского, Низаминского, Сабунчинского, Сураханского, Ясамальского районов Баку, городов Гянджа, Лянкяран, Сумгайыт, а также Агстафинского, Геранбойского, Гейчайского, Гейгельского, Лерикского, Масаллинского, Нефтчалинского, Сабирабадского, Сиязаньского, Тертерского и других районов и городов.

Немало обращений поступило в АП и в связи с деятельностью судебных органов. В 2019 году относительно больше жалоб поступило в связи с деятельностью Хатаинского, Насиминского, Сабунчинского, Сабаильского, Ясамальского районных судов города Баку, а также Ширванского, Абшеронского, Джалилабадского, Гедабейского, Гейгельского, Гаджигабульского, Хачмазского, Газахского, Губинского, Масаллинского, Сабирабадского, Сальянского, Шамахинского, Тертерского, Загатальского, Зардабского и других районных и городских судов.

Немало обращений было связано также с деятельностью апелляционных и военных судов.

По сравнению с 2018 годом в прошлом году уменьшилось количество обращений в связи с экономическими спорами.

В статье также отмечено, что жалобы на органы прокуратуры больше всего поступили из Бинагадинского, Гарадагского, Наримановского, Насиминского, Сабаильского районов Баку, городов Гянджа, Лянкяран, Мингячевир, Шеки, а также Абшеронского, Агджабединского, Агдамского, Бейляганского, Джалилабадского, Имишлинского, Кюрдамирского, Губинского, Лерикского, Шамкирского, Товузского, Ярдымлинского и других районов и городов.

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