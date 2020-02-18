С 2012 по 2018 годы государственный долг Армении вырос на 342%. Об этом, согласно данным армянского интернет-издания news.am, на заседании постоянной парламентской Комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам заявил 18 февраля начальник департамента методологии, анализа и международных отношений Аудиторской палаты Армении Карен Арустамян. При этом, до сих пор нет открытой публикации агентского договора между Центральным Банком и Министерством финансов, хотя законодательство требует его публикации.

В Центральный банк страны не представляется стратегическая долгосрочная программа по управлению государственным долгом, что могло бы стать важным подспорьем с точки зрения уточнения позиции ЦБ по данному вопросу. Не проводилось и хеджетирования рисков по управлению госдолгом. Кроме того, проблемным остается и вопрос с управлением внутреннего государственного долга, размер которого в удельном весе всего госдолга на протяжении длительного периода времени остается на том же уровне — в 20%. Вместе с тем, приобретаемые не резидентами государственные облигации составляют всего 0,6% в общем объеме госдолга.

Minval.az