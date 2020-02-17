В рамках рабочего визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с комиссаром Европейского Союза (ЕС) по торговле Филом Хоганом.

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел (МИД), в ходе встречи, прошедшей в конструктивной атмосфере, были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, а также ход переговоров по новому договору, который составит правовую основу двусторонних отношений.

Ф.Хоган выразил уверенность в том, что договор о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном даст импульс для выхода двусторонних отношений на качественно новый уровень, отметил важность повышения интенсивности переговоров по торговому блоку проекта договора с Азербайджаном и предложил парафировать документ в ходе Саммита Стран Восточного партнерства ЕС, который состоится в июне этого года.

Э.Мамедъяров рассказал о нынешнем состоянии переговоров по проекту нового договора между Азербайджаном и ЕС, подчеркнул, что азербайджанская сторона выступает за продолжение переговоров в конструктивной, равноправной и отвечающей интересам обеих сторон форме.

Стороны высоко оценили вклад Южного газового коридора в энергетическую безопасность Европы, обменялись мнениями по вопросам завершения строительства ЮГК и его развития посредством других проектов.

Minval.az