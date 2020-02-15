16 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами будет туман, изморось.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, юго-западный ветер днем сменится на умеренный северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4 градуса тепла, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 1-3 градуса, днем 8-10 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков.однако вечером местами возможны дожди, в горах снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

Minval.az