Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 февраля встретился с исполнительным директором Всемирного банка Акселем Ван Тротсенбургом.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 февраля встретился с исполнительным директором Всемирного банка Акселем Ван Тротсенбургом.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Дата: 2020/02/15 13:02
Раздел: Азербайджан
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