Эвакуированные из Китая в Турцию граждане Азербайджана выписаны из больницы Зекяи Тахир Бурак в Анкаре.

Как сообщает АПА, 3-е из 6 граждан Азербайджана, включая семилетнюю девочку, являются членами одной семьи.

Выписанные из больницы 6 граждан Азербайджана вместе с представителями посольства Азербайджана в Турции пришли в парк Гейдара Алиева в Анкаре. Они возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву, выразили благодарность Азербайджану, Турции и Китаю.

Как сообщили АПА в азербайджанском посольстве в Турции, в течение дня они будут отправлены в Азербайджан.

Министерство здравоохранения уточнило вопрос повторного карантина граждан Азербайджана, эвакуированных из Китая в Турцию. Как сообщили в пресс-службе Министерства, эти лица прошли 14 дней карантина в Турции.

«Поэтому нет необходимости в повторном карантине после их возвращения в страну», — заявили в Министерстве.

Minval.az