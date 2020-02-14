14 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с премьер-министром Государства Кувейт Шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом.

На встрече было высоко оценено председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, отмечены широкие возможности для сотрудничества между нашими странами в этих рамках.

В ходе беседы была подчеркнута важность расширения торгово-экономических связей между Азербайджаном и Кувейтом и дальнейшей активизации межправительственной комиссии.

На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством между нашими странами в области туризма. Было подчеркнуто значительное увеличение числа туристов, приезжающих из Кувейта в Азербайджан, сообщено, что в скором времени Кувейтские авиалинии начнут осуществлять полеты в Азербайджан.

Во время беседы также было отмечено, что наши страны эффективно сотрудничают в рамках ОПЕК+.

Minval.az