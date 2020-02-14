Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в суды направлено 310 уголовных дел в отношении 497 должностных лиц.

Об этом на расширенном заседании коллегии, посвященной обсуждению работы, проделанной органами прокуратуры в 2019 году, и предстоящих задач, сказал генеральный прокурор Закир Гаралов, сообщает АПА.

За отчетный период было завершено предварительное следствие и передано для рассмотрения в суд 310 уголовных дел в отношении 497 должностных лиц по фактам взяточничества, превышения служебных полномочий, злоупотребления служебным положением и прочим фактам. На стадии предварительного расследования этих дел была обеспечена выплата 21,8 млн. из общего материального ущерба в размере 83,8 млн. манатов, для обеспечения выплаты оставшейся суммы был наложен арест на имущество, оцененное в 40,3 млн. манатов, тем самым была обеспечена выплата 74,7% причиненного материального ущерба.

Выступая на заседании коллегии с отчетным докладом, генеральный прокурор Закир Гаралов отметил, что в 2019 году была продолжена принципиальная линия борьбы с нарушениями служебной, исполнительной и трудовой дисциплины, беззаконием в работе и внеслужебной деятельности. Было доведено до внимания, что за допущенные различные нарушения 54 сотрудника были привлечены к дисциплинарной ответственности, 44 из них были объявлены выговоры и строгие выговоры, 8 сотрудников освобождены от занимаемой должности, два сотрудника были уволены из органов прокуратуры за грубые нарушения.

Генеральный прокурор отметил, что служебная, исполнительная и трудовая дисциплина постоянно находятся в центре внимания, особо подчеркнул, что в отношении работников прокуратуры, допустивших непроцессуальные отношения, негативные случаи при превышении должностных полномочий, нарушение закона и недочеты, действия, идущие вразрез с должностью прокурора будут предприняты серьезные меры.

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