Канцлер Германии Ангела Меркель пожелала успехов Армении в процессе судебно-правовых реформ, а также подчеркнула необходимость диалога с Баку.

«В Армении сейчас происходят большие изменения, в том числе в правовой сфере. Это непростой процесс, и мы желаем вам удачи в ваших действиях», — сказала Меркель на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине в четверг, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, в ходе переговоров с Пашиняном будет обсуждена также карабахская проблематика.

«Прогресс в отношениях Армении и Азербайджан важен. И сегодня мы обсудим эту тему», — отметила канцлер Германии.

Со своей стороны Пашинян заявил, что отношения Армении с Германией основаны «на общих ценностях».

«Мы заинтересованы также в деятельности германских компаний в Армении», — отметил он

Minval.az